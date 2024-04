Mostra 'What a Wonderful Quantum World' sul mondo della meccanica quantistica

Dal 10 al 16 aprile, al primo piano dell'Edificio E dell'Area Pontecorvo, si terrà la mostra 'What a Wonderful Quantum World', organizzata in occasione del World Quantum Day (14 aprile). Attraverso pannelli illustrativi, animazioni, giochi quantistici ed esperimenti interattivi, il pubblico potrà visualizzare ed esplorare il meraviglioso mondo della meccanica quantistica. Si partirà con un dizionario di concetti fondamentali per poi raccontarne le applicazioni, dal qubit al teletrasporto e alla crittografia quantistica.

I pannelli sono delle Italian Quantum Weeks. Le animazioni, come le Quantum Pills, e i giochi interattivi, come Tiq Taq Toe, sono risorse tratte da QPlayLearn, gli esperimenti interattivi utilizzano la Quantum Jungle e il dimostratore di entanglement di fotoni QuTools acquisito dall’Università di Pisa, insieme a un dimostratore di crittografia quantistica realizzato da CNR-INO.

La mostra è organizzata dal Dipartimento di Fisica dell’Università di Pisa (Dipartimento di Eccellenza) e CNR-INO in collaborazione con INFN e Dipartimento di Informatica di Unipi, con il supporto di DigiQ, Fondazione di Pisa e Palazzo Blu, University of Helsinki, University of Aalto, InstituteQ, QPlayLearn, AlgorithmiQ Ltd. Fanno parte del comitato scientifico e organizzatore locale Marilù Chiofalo, Alessandro Tredicucci, Antonio Romano (Dipartimento di Fisica), Oliver Morsch e Andrea Fioretti (CNR-INO), Giuseppe Bisicchia (Dipartimento di Informatica).

La mostra è aperta da mercoledì 10 aprile a venerdì 12 aprile dalle ore 8 alle 18. L’ingresso è libero ed è possibile effettuare visite guidate su prenotazione. Sabato 13 aprile, dalle ore 10 alle ore 18, la visita è possibile solo su prenotazione. Giornata dedicata a laboratori di un’ora ciascuno, con visita guidata: la mattina per studenti delle scuole, il pomeriggio per pubblico generale. Lunedì 15 e martedì 16 aprile, dalle ore 8 alle ore 18, ingresso libero e disponibilità anche visite guidate su prenotazione. Domenica chiuso. Per info e prenotazioni scrivere a antonio.romano22@studenti. unipi.it oppure a marilu.chiofalo@unipi.it.