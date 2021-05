A passeggio sulle Mura di Pisa

Passeggiare a 11 metri di altezza immersi tra i monumenti, il verde e splendidi panorami: molti i visitatori che lo scorso weekend hanno colto l'occasione della riapertura delle Mura di Pisa per regalarsi un viaggio nella storia della città. Per venire incontro alle richieste, da questo fine settimana, sabato 8 e domenica 9 maggio, il camminamento in quota amplia i suoi orari e rimarrà aperto continuativamente dalle 10 alle 19, con ingresso possibile anche da Piazza delle Gondole oltre che dalla Torre Santa Maria in piazza dei Miracoli.

Prenotazione obbligatoria a fasce orarie, con numero di posti limitato per garantire la sicurezza anticovid e per non creare assembramenti, chiamando lo 0500987480 dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13. Ultimo accesso possibile mezz'ora prima della chiusura. Biglietto intero a 3 euro, ridotto a 2 euro per i residenti, gratis per i bambini fino a 8 anni. Per motivi di sicurezza il percorso chiude in caso di maltempo come pioggia e vento forte. Per le persone diversamente abili salita e discesa alla Torre Piezometrica, in Piazza delle Gondole e alla Torre di Legno dietro piazzetta del Rosso.