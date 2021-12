A Palaia un 'Natale da inventare'

Le festività sono alle porte e con esse torna 'Un Natale da inventare' la rassegna degli eventi natalizi promossa dal Comune di Palaia.

L'atmosfera natalizia è iniziata l’8 dicembre con l'inaugurazione del Presepe artigianale di Massimo Brini, una rappresentazione artistica che ogni anno si arricchisce di nuove scene e personaggi e che da alcuni anni fa parte del circuito 'Terre di Presepi'. Il presepe sarà visibile fino al 6 gennaio nel suo negozio in Piazza Sant’Antonio a Forcoli.

Quest’anno poi l’arte di Massimo è arrivata fino in Comune: un altra sua opera accoglie infatti ora i cittadini all’ingresso del Palazzo Comunale: si tratta di un boschetto tipico delle colline con la natività e il personaggio del tartufaio con i suoi amati cani, un regalo apprezzatissimo che celebra il territorio palaiese sia come terra di presepi che di tartufo.



Domenica 19 dicembre il Natale fa tappa a Montefoscoli al Museo della Civiltà Contadina che si trasforma per l’occasione nell’Ufficio Postale di Babbo Natale, con laboratori ed attività per i più piccoli e l’esibizione dell’Accademia Musicale 'Il Pentagramma' di Forcoli. L’iniziativa si svolgerà dalle ore 16:00 alle 18:00. Inoltre, fino a Befana ci sarà l'esposizione dei Presepi con il Concorso 'Un paese da Presepe' a cura del Comitato di

Promozione Culturale di Montefoscoli.



A Palaia martedì 21 dicembre appuntamento con la musica con il concerto 'Christmas Songs' a cura del Gruppo strumentale 'Ensemble' dell’Accademia 'Il Pentagramma' al cine-teatro Don Vegni ore 21:15.

Grande attesa per la Vigilia, venerdì 24 dicembre, quando Babbo Natale inizierà il giro di tutte le case tra Montefoscoli, Forcoli e Palaia, per consegnare i tanto attesi doni ai bambini. Le iniziative sono a cura delle associazioni di volontariato locali di Misericordia di Montefoscoli, Gruppo Autonomo Donatori di Sangue Forcoli e Pubblica Assistenza di Palaia.





Il calendario natalizio prosegue domenica 26 dicembre a Forcoli con ila cura dei catechisti della Parrocchia che sarà visitabile da Via Nuova fino alla Chiesa di San Frediano, dalle 15:30 alle 18:30.La rassegna si concluderà giovedì 6 Gennaio con il tradizionale Presepe Vivente a Montefoscoli 'Un giorno da Presepe... in Arte' che sarà visitabile all'interno del Museo della Civiltà Contadina dalle ore 15:30 alle 19:30.