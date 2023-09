NavigArte, prima assoluta di 'Eves' a Teatri di Danza e delle Arti

"NavigArte", il festival diretto da Flavia Bucciero, continua a stupire il pubblico portando a Pisa una produzione originale che fonde teatro danza e astronomia. C’è grande attesa per la prima assoluta di "EVES" danza e astronomia della Compagnia Natiscalzi DT - Cinqueminuti APS realizzata con il sostegno di Binario49 e associazione casa d'altri e il contributo di Restate#23, che andrà in scena venerdì 29 settembre alle 21 presso Teatri di Danza e delle Arti in Corte Sanac in concomitanza con la notte dei ricercatori Bright Night. Nello spazio del palcoscenico si incontrano due linguaggi che non è frequente trovare insieme: quello di un corpo che danza e le leggi dell'astrofisica.

La scommessa è di amalgamare questi due universi in uno spettacolo poetico ma anche scientifico, ugualmente divulgativo ed evocativo, molto adatto anche ad un pubblico di ragazzi. Come due "operai delle stelle", l'astrofisico Claudio Melioli e la danzatrice Claudia Rossi Valli danno vita ad un viaggio tra buchi neri e supernove. Lo sguardo è rivolto verso l'alto, ma ci porta a riflettere sul nostro qui e ora: la danza e la parola si ritrovano in un sentire intimo ed introspettivo, quando, data risposta alle domande della scienza e terminati i movimenti del corpo, ci ritroviamo insieme a contemplare le stelle, e lasciamo che l'universo accada.

La regia è di Tommaso Monza e Claudia Rossi Valli in collaborazione con l'astrofisico Claudio Melioli. Danza Claudia Rossi Valli, mentre la divulgazione scientifica è a cura di Claudio Melioli. Consulenza per i costumi di Ettore Lombardi. Dopo lo spettacolo ci sarà un incontro con il pubblico, a cui prenderà parte anche uno studioso del progetto di astrofisica Ego Virgo, l'Osservatorio Europeo Gravitazionale che ha sede a Cascina (PI). Il festival poi proseguirà il 5 ottobre con la Compagnia di teatro "Chille de la Balanza" di Firenze con "Sono solo suoni" di e con Sara Chieppa. Un progetto che nasce da racconti di vissuti personali, frammenti di parole, pensieri, paure e poesie di coloro che hanno conosciuto il significato della parola "malato".

"NavigArte" è un progetto sostenuto da Regione Toscana, Fondazione Pisa, Comune di Pisa, UniCoopFi e realizzato con la collaborazione di Università di Pisa, Fondazione Cerratelli, R.A.T.

Biglietti

Per gli spettacoli a Teatri di Danza e delle Arti: intero 7 euro, ridotto 5 euro (studenti universitari, soci Coop, residenti quartiere Porta a mare - Cep - Barbaricina, bambini, studenti scuole di danza, musica e teatro)

Info e prenotazioni

Teatri di Danza e delle Arti - Corte Sanac 97/98 - Pisa (+39) 050 501463 – navigarte.info@gmail.com, www.movimentoinactor.it