Tirrenia, undicesima edizione della Notte Blu

Venerdì 21 luglio torna a Tirrenia la Notte Blu, appuntamento giunto quest'anno alla sua undicesima edizione e organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa, con il patrocinio del Comune di Pisa, la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest – Terre di Pisa, realizzato grazie al contributo di Fipe, Sib, Silb e degli sponsor Atefi Lavanderia Industriale, Eschini Auto, Bertolini Assicurazioni, Ferrante Costruzioni, Intergomma 4, Lattanzi Group, L'Incanto di Boccadarno, Recapiti Ferrari, Toni Luigi, Bagno Maddalena e rientra nel cartellone di iniziative di Marenia – Non solo mare 2023.

Tra musica live ed occasioni di shopping la Notte Blu è pronta ad animare il cuore pulsante di Tirrenia nelle zone di piazza Belvedere e l'area di Ciclilandia, con un'imperdibile anteprima dalle 18: il Mercato straordinario a cura di Fiva Confommercio Pisa in piazza Belvedere e via dei Fiori.

Alle 20.15 la manifestazione entra nel vivo con il taglio del nastro alla presenza delle autorità in Piazza Belvedere e l'esibizione itinerante del complesso folk La Montesina, che darà ufficialmente il via alla Notte Blu. Musicisti e majorettes della street band percorreranno Piazza Belvedere e via Belvedere con una coinvolgente esibizione. Alle 21 sarà possibile assistere alle dimostrazioni di acrobatica aerea a cura di istruttori qualificati della palestra Solidago Fitness, mentre i più piccoli potranno emozionarsi con bolle giganti, palloncini, animazione e distribuzione starlight.

Dalle 21.30 divertimento assicurato con il dj set di Radio Mitology affidato a Enrico Tagliaferri, pronto a far scatenare il pubblico con i più grandi successi musicali degli anni '70 e '80, e per gli amanti della musica tante occasioni nell'area di Ciclilandia, dove andrà in scena l'esibizione degli Eclipse 2.0, e in viale del Tirreno (angolo via delle Rose), con i più grandi successi dei Pink Floyd.