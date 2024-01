Palazzi con vista

Sabato 3 e domenica 4 febbraio sarà possibile visitare due palazzi del centro storico di Pisa nei loro splendidi interni. Fino ad oggi si poteva solo immaginare cosa celassero le poderose facciate di pietra, quali misteriosi eventi ed incontri fossero avvenuti fra quelle antiche mura.

Appuntamento per scoprire insieme le sale da ballo d'altri tempi, finemente decorate che hanno ospitato dame e cavalieri, ma anche personaggi illustri che hanno scritto pagine di storia.

Visita del Casino dei Nobili, palazzo settecentesco all'imbocco di Borgo Stretto, per gentile concessione del proprietario, dottor Federico D'Annunzio e palazzo Quarantotti, altro gioiello pisano risparmiato dalla guerra.



Punto d'incontro: piazza Garibaldi vicino all'edicola.

Orario: h 15.00

Costo della visita guidata: 15 euro adulti, gratis fino ai 14 anni.

Le prenotazioni dovranno pervenire entro le h 13.00 del 3/02 o del 4/02, a seconda del giorno scelto per la visita, solo a mezzo email al seguente indirizzo: info@casinodenobili.com specificando il numero dei partecipanti, nome e telefono di un referente.

La partenza del tour è assicurata solo al raggiungimento del numero minimo di 8 persone.



N. B. L'accesso al palazzo purtroppo al momento non è fruibile da persone con problemi motori né con passeggini