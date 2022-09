Palio tra Balestrieri per la rievocazione dell'8 settembre 1499 al Bastione Stampace

Il gruppo storico 'Balestrieri di Porta San Marco', in collaborazione con la Compagnia dei Balestrieri di Lucca, con il Patrocinio del Comune di Pisa e il sostegno di VitArS Studio Ricerche Bibliografiche, ha organizzato la rievocazione storica dell’8 settembre 1499, giorno in cui, dopo 38 lunghi giorni di assedio, l’esercito fiorentino comandato da Paolo Vitelli, fu costretto ad abbandonare l’assedio portato alla città di Pisa, al Bastione Stampace. I fiorentini vinti dalla disperata resistenza della popolazione scesa in armi, con il sostegno di trecento fanti lucchesi ed il serpeggiare della malaria, costrinsero gli assedianti ad abbandonare l’accerchiamento, lasciando sul campo uomini ed abbondanza di materiale. Tale episodio fu collegato dal popolo pisano per la concomitanza con il giorno della Natività della Vergine Maria, ad un’intercessione venuta dall’alto, rendendo omaggio per giorni alla Santa Vergine, avvocata della città "laeti enim cives diva Virgini , et advocatae urbis gratias egere" (cit. “De Bello Italico – Libro IV° - Leonardo Sfrenati, trascritto e tradotto a cura di Paola Ircani Menichini).

L’iniziativa è stata presentata questa mattina, 14 settembre, a Palazzo Gambacorti alla presenza di Renzo Ciangherotti, segretario associazione Balestrieri di Porta San Marco, e Giuseppe Dal Poggetto, vicepresidente della Compagnia Balestrieri Lucca. La manifestazione si terrà domenica 18 settembre dalle ore 9 al Bastione Stampace.

La rievocazione prevede la partecipazione della Compagnia dei Balestrieri di Lucca, graditi ospiti, in memoria di quei trecento fanti lucchesi che difesero la nostra Città e tutti i gruppi storici pisani e del territorio provinciale che hanno già dato la loro adesione.

Il programma

Ore 9 - Disposizione accampamenti.

Ore 12 - Apposizione corona di alloro alle mura da parte delle Autorità Cittadine, con presenza Gonfalone della Città con Valletti in costume storico, drappello d’onore dei 'Balestrieri di Porta San Marco' e degli altri gruppi storici partecipanti.

Ore 16 - Partenza corteggio storico dal Fortilizio della Cittadella, Ponte della Cittadella , Chiesa San Paolo a Ripa d’Arno per solenne Benedizione delle schiere, Via Romiti, Via Bixio, Bastione Stampace.

Ore 16.30 - Rappresentazione al Bastione Stampace della sortita vittoriosa delle forze Pisane sino al Largo dei Marinai d’Italia, con narrazione da parte della Compagnia di Calci degli episodi più significativi delle giornate di assedio (1 agosto/8 settembre 1499).

Ore 17 - Palio tra i Balestrieri della Compagnia Balestrieri di Lucca ed i Balestrieri di Porta San Marco, all’interno del Sostegno.

Ore 18 - Proclamazione Vincitori e sbandierata della Vittoria a conclusione della Rievocazione, rientro ai locali vestizione.