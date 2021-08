Pisa insolita: visita guidata

Una spensierata passeggiata per le vie di Pisa alla scoperta di luoghi e aspetti della città insoliti e poco conosciuti. La visita comincerà dal murale 'Tuttomondo' di Keith Haring e proseguirà tra vari angoli storici del centro città che spesso non vengono notati, al ritmo di storie e curiosità.

Dettagli della visita:

Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti disponibili

Ritrovo alle ore 20.45 davanti alla statua in Piazza Vittorio Emanuele II.

Per contatti e prenotazioni:



Email: discoverpisalucca@gmail.comCellulare 3477600782

