Pisa per bambini: visita in piazza del Duomo

Prezzo 8 euro per i bambini; 5 euro per ciascun accompagnatore

Una visita che si propone di essere divertente e stimolante per far apprezzare e conoscere ai bambini la ricchezza di Pisa, in particolare quella di Piazza del Duomo, attraverso la ricerca di dettagli e la narrazione di storie curiose.

Dettagli della visita:

Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti disponibili

Ritrovo alle ore 20:50 davanti all’Infopoint in Piazza del Duomo

Per contatti e prenotazioni:



Email: discoverpisalucca@gmail.comCellulare 3477600782

