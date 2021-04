Toscana zona arancione, tornano le escursioni e le visite guidate a Pisa

Con la Toscana in zona arancione riprendono le visite guidate alla scoperta delle bellezze di natura e cultura nella città della Torre, escursioni che saranno possibili solo per i residenti nel territorio comunale di Pisa, come disposto dalle misure anti-Covid in vigore in zona arancione.

Ecco alcuni appuntamenti in programma nel fine settimana del 17-18 aprile 2021:

Un'esperienza unica per visitare l'interno della ex Tenuta Presidenziale di San Rossore entrando nella zona normalmente interdetta ai turisti.

Durate la gita i partecipanti entreranno nel cuore della Tenuta famosa a livello europeo oltre che per l'Ippodromo e per essere stata Tenuta di caccia del Presidente della Repubblica, anche per la presenza della pineta a pino domestico più estesa d'Italia.

giornata mondiale dei monumenti e dei siti i°uscita 2021 di walking-life Eventi a Pisa

„Walking-Life, progetto sportivo e di benessere che vede il connubio dell'attività motoria legata alla conoscenza del territorio, organizza per domenica 18 aprile la sua prima uscita del 2021 in occasione della Giornata mondiale dei monumenti dei siti.

In collaborazione con gli Amici dei Musei, che cureranno la visita guidata della suggestiva Basilica romanica dell’XI sec. a San Piero a Grado, a seguire Hiking accompagnato dagli Istruttori WL dell'A.S.D. Arcadia fino a raggiungere il Mare.

Una visita guidata attraverso le storie di alcune delle donne che sono nate, vissute, o passate da Pisa nei secoli. Artiste, eroine, sante, poetesse, scrittrici, artigiane, nobildonne, insegnanti, politiche, partigiane, scienziate... chi sono e che cosa racconteranno?