Arsenali Repubblicani, appuntamento con 'I pisani più schietti'

Domenica 11 giugno, a partire dalle 19, si terrà agli Arsenali Repubblicani la 2eesima edizione de 'I Pisani più schietti, manifestazione organizzata dalla FISAR di Pisa, delegazione storica dell’associazione nazionale di sommelier albergatori e ristoratori nata 51 anni fa proprio nella nostra città, e patrocinata del Comune di Pisa.

Questo evento unico nel suo genere riunisce produttori locali, ristoratori, sommelier e appassionati del buon vino. Durante la manifestazione, i partecipanti possono gustare una varietà di vini pregiati provenienti dalle cantine della provincia, con l'opportunità di esplorare la cultura e la storia di Pisa attraverso i sapori locali. Gli ospiti possono immergersi nell'atmosfera unica di Pisa, respirando l'aria di autenticità che pervade ogni angolo.

'I Pisani più schietti' è molto più di un semplice evento enogastronomico, è un'occasione per immergersi nella cultura locale, incontrare appassionati e produttori, e scoprire il fascino di Pisa attraverso il cibo e il vino. È un'esperienza indimenticabile che lascia un ricordo duraturo di questa meravigliosa città e delle sue autentiche delizie.

Il 2023 si appresta ad accogliere una grande manifestazione agli Arsenali Repubblicani, un momento di incontro tra produttori, pubblico e addetti al settore, in una grande location che darà spazio e voce alle aziende vinicole, ai consorzi e ai produttori alimentari locali. Ecco quindi la XXIII EDIZIONE de I Pisani Più Schietti. Come nelle passate edizioni all'ingresso verranno donati un bicchiere e una comoda taschina per trasportarlo da un banco all'altro.

L'accesso avviene tramite l'acquisto di un biglietto che dà diritto a tutte le degustazioni. Le possibilità sono due:

acquistarlo alla biglietteria online andando su https://www. ipisanipiuschietti.it;

acquistarlo direttamente agli Arsenali durante la stessa manifestazione. Sono ammessi contanti e carte di pagamento elettroniche

Per gli associati FISAR Pisa l'evento è totalmente gratuito, per gli associati FISAR delle altre delegazioni e per gli addetti ai lavori è riservato un biglietto a prezzo ridotto.