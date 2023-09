Pop Legend Band in concerto a Coltano

Sabato 14 ottobre appuntamento con la nota "Pop Legend Band" che si esibirà presso l'Osteria “Alla Bona” di Coltano per farvi ascoltare e ballare buona musica live.

The Best Years rappresenta un repertorio che spazia dai brani più significativi degli anni '70 a quelli degli anni '90.

La band nasce dalla collaborazione di musicisti che hanno trovato un ottimo feeling personale oltre che artistico ed è composta da 6 elementi:



Monica Fanucci, voce;

Lando Santerini, 1° tastiera e voce;

Sergio Cellesi, 2°tastiera e voce;

Sauro Lucatti, chitarra;

Ciro Chirchietti, basso;

Franco Bulleri, batteria.



Cena a menù fisso e Concerto: 25€



Gallery

Per info e prenotazioni: 050.989160