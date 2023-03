Presentazione del romanzo: 'Verità di famiglia' di Sebastiano Mondadori

Il Rotary Club Pisa Galilei, attivo nel mondo della letteratura e della cultura in generale, ha organizzato un incontro con Sebastiano Mondadori, il quale ci parlerà del suo ultimo romanzo dal titolo 'Verità di Famiglia'. L’evento si svolgerà giovedì 23 marzo, alle ore 18:15, presso la Sala Cammelli del Grand’ Hotel Duomo di Pisa.



Alberto è il primogenito, il figlio intellettuale e poeta, l'erede designato che non prenderà mai il posto del padre, Arnoldo Mondadori. "Pazzo di idee e prodigo di impossibile", Alberto Mondadori ha fatto di tutto per sfuggire al suo destino di editore, senza cogliere forse quale grande editore era nel frattempo diventato: prima alla Mondadori a fianco del padre, in una tormentata storia di fughe e ritorni, poi dal 1958 nell'impresa del Saggiatore, la scommessa impossibile su cui giocherà tutto se stesso. I sogni e le ossessioni, la grandezza e la grandeur finiscono per coincidere nello sguardo smisurato del visionario e del suo mondo di feste mobili e promesse di successi accanto alla bellissima moglie Virginia: una coppia hollywoodiana perdutamente votata all'infelicità. Un uomo bigger than life con una vita divorata da passioni, eccessi, intense amicizie e tradimenti improvvisi. Le visite al Vittoriale per consegnare di persona le bozze a D'Annunzio; l'avventura giovanile nel cinema con l'inseparabile cugino Mario Monicelli; l'infatuazione per il giornalismo e le corrispondenze di guerra; la vacanza a Cortina con Hemingway; le sbronze con Orson Welles e con Jack Kerouac; il viaggio in Unione Sovietica con Sartre e la de Beauvoir. E poi la rivalità con Einaudi e Feltrinelli; le riunioni con Argan e Bianchi Bandinelli, Paci e Cantoni al fianco di Giacomo Debenedetti; gli incontri segreti con Vittorini; il lungo rapporto con Thomas Mann, Ungaretti e Palazzeschi; la cura spasmodica per i libri e il lavoro indefesso con i suoi autori: da Buzzati ad Arpino a Tobino, da Faulkner a Genet a Lévi-Strauss; la lunga battaglia per affermarsi come editore di sinistra. E la maledizione dei soldi che non bastano mai. Tanti, tantissimi, fino al tracollo. Alla ricerca di questa grandezza perduta, Sebastiano Mondadori ripercorre daccapo la storia del nonno. Una biografia che diventa memoir nella fedeltà impietosa al passato attraverso lettere inedite, foto, aneddoti e ricordi collezionati negli anni come impronunciabili verità di famiglia.



Sebastiano Mondadori ha fondato e dirige a Lucca la scuola di scrittura creativa Barnabooth e insegna Narrazione del viaggio a Scienze del Turismo. Ha già pubblicato, tra gli altri, La commedia umana. Conversazioni con Mario Monicelli (il Saggiatore, 2005; Premio Efebo d’Oro), Un anno fa domani (Instar Libri, 2009; selezionato per il Premio Strega 2010), Miracoli sbagliati (Miraviglia, 2013), Gli amici che non ho (Codice Edizioni, 2015) e L’anno dello Straniero (Codice Edizioni, 2016); a ottobre è in uscito Il contrario di padre e la quinta Antologia Barnabooth. Ha scritto per Nuovi Argomenti, l’Unità, Io Donna, Sette del Corriere della Sera. Ha collaborato per anni con diverse case editrici. Dal 2013 collabora con il Pisa Book Festival, dove tiene le Masterclass di Scrittura creativa.