Letteratura, musica, poesia: 'Un fiume di libri' torna in piazza Cavallotti

Libri, storie, poesia, letteratura, musica e cultura: la seconda edizione della rassegna 'Un fiume di libri in piazza Cavallotti' è pronta ad accogliere i protagonisti selezionati dalle dieci case editrici pisane (di città e della provincia), gli ospiti collaterali agli eventi e il pubblico in quello che, a tutti gli effetti, si trasformerà in un salotto culturale a pochi passi dalla Torre più famosa al mondo. Dal 7 luglio al 7 agosto Enrico Stampacchia, titolare della Libreria Erasmus e tra gli organizzatori degli eventi assieme agli editori, al Comune e al Comitato Le Piagge, "si seguiranno momenti di confronto e dialogo tra gli autori dei libri che verranno presentati, i poeti invitati da Nadia Chiaverini e i musicisti che interverranno ad arricchire le serate. In accordo con le case editrici abbiamo selezionato volumi in grado di intercettare un pubblico trasversale".

Stefano Mecenate, titolare di DreamBOOK Edizioni, sottolinea "l'estrema necessità di costruire una rete efficace di collaborazione e sostegno tra case editrici indipendenti. Questa rassegna è fondamentale per ottenere questo risultato: il tessuto costituito da editori, librerie e lettori sopravvive soltanto con questi strumenti". La rassegna, in modo embrionale, debuttò nell'estate del 2020 grazie all'intuizione di Carmignani Editrice e Libreria Erasmus, "poi nello scorso anno abbiamo dato vita alla prima vera edizione, nella quale parteciparono tutti gli editori pisani - commenta Micol Carmignani, titolare dell'omonima casa editrice - il fatto che questi eventi culturali siano nati e sopravvissuti al durissimo periodo della pandemia è sintomatico dell'importanza che la letteratura, i libri, la conoscenza possono ricoprire per l'intera società".

"E' proprio questa la missione della rassegna - conclude l'assessore Paolo Pesciatini - la cultura in generale è in grado di trainare la ripresa sociale e commerciale della città. Pensate agli eventi che ci attendono: tantissime serate estive, nel cuore del centro storico, a pochi passi da piazza dei Miracoli, con molti turisti incuriositi che potranno soffermarsi e seguire le presentazioni; residenti che liberamente potranno scendere in piazza Cavallotti per partecipare agli eventi".

Il programma della rassegna

- Giovedì 7 luglio ore 21.15. 'La magia nelle parole' di Emilia Bigiani; 'La casa di pietra' di Donella Bacci. DreamBOOK Edizioni

- Venerdì 8 luglio ore 21.15. 'Quasi madre'. PeQuod edizioni, serata in versi a cura di Nadia Chiaverini

- Domenica 10 luglio ore 21.15. 'Io conosco il finale' di Riccardo Puccini. Marchetti Editore

- Martedì 12 luglio ore 21.15. 'Homo pandemicus' di Marco Ursano. MdS Editore

- Mercoledì 13 luglio ore 21.15. 'Gabbia di matti. Storia semiseria del gabbione livornese' di Luca Falorni. Astarte Edizioni

- Giovedì 14 luglio ore 21.15. Dalle 'Poesie imperfette' di Massimiliano Antonucci al 'Amore segreto' di Alessandro Scarpellini. Serata in versi

- Venerdì 15 luglio ore 21.15. 'Come cosa viva'. Terra d'ulivi editore, serata in versi a cura di Nadia Chiaverini

- Domenica 17 luglio ore 21.15. 'Avevo un appuntamento' di Carlo Contestabile. Carmignani editrice

- Martedì 19 luglio ore 21.15. 'Pisa una volta, ritratti dal dopoguerra' di Athos Bigongiali. Pacini Editore

- Giovedì 21 luglio ore 21.15. 'Dispositivi'. Marco Saya editore, serata in versi a cura di Nadia Chiaverini

- Venerdì 22 luglio ore 21.15. Concerto poetico con la poesia di Jonathan Rizzo

- Domenica 24 luglio ore 21.15. 'Viaggi a fior di pelle. Memorie familiari del Comprensorio del cuoio che si apre al mondo' di Giovanna Baldini. Edizioni ETS

- Martedì 26 luglio ore 21.15. 'Cuore pendente, racconti e poesie all'ombra della Torre' di Cristina Lastri. Felici Editore

- Giovedì 28 luglio ore 21.15. 'Non come te io sono?', dialogo di Nadia Chiaverini e Maristella Diotaiuti.

- Domenica 31 luglio ore 21.15. 'Lettere da sopra la pioggia. Intrecci tra musica e letteratura nella canzone italiana' di Fabrizio Bartelloni e Marco Masoni. Pacini Editore

- Giovedì 4 agosto ore 21.15. 'La regina di notte' di Francesco Pasqualetti. Rizzoli Libri

- Domenica 7 agosto ore 21.15. 'Da zero a mille o Della memoria dannata di Pisa' di Sergio Costanzo. Edizioni Il Campano