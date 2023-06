Presentazione libro 'Malfattori e birri nel fosco fin del secolo morente: Pisa 1872-1900'

Giovedì 15 giugno alle ore 18 presso il Giardino della Cappella di Sant'Agata (sul retro della Chiesa di San Paolo a Ripa d'Arno) verrà presentato il volume edito dalle BFS Edizioni: 'Malfattori e birri nel fosco fin del secolo morente: Pisa 1872-1900' di Massimiliano BACCHIET



Dialogano con l'autore:

Athos Bigongiari (scrittore)

Libero Red Dolce (giornalista)

Eleonora Angella (ricercatrice)

Con un intermezzo musicale di Duccio Ghelardoni



L’evento non sarà trasmesso in diretta ma verrà registrato e quindi poi visibile sul sito della BFS



"L’ultimo trentennio dell’Ottocento fu caratterizzato, sul piano economico, da una grande depressione che determinò un netto rallentamento della crescita economica e degli scambi commerciali. Questa crisi, che ebbe forti ripercussioni in Italia provocando depauperamento e repressione, a Pisa ebbe effetti duraturi soprattutto nell’accentuare le differenze di classe, con il conseguente formarsi di due città contrapposte: quella borghese e quella popolare e proletaria. In questo libro si racconta, con una documentazione in gran parte inedita e originale, la genesi e il primo sviluppo di questo dualismo, che poi ha fortemente condizionato la storia della città anche nel secolo successivo. La città borghese difesa da un opprimente e occhiuto sistema repressivo – che trovò nei “birri” i suoi più fedeli e meticolosi esecutori – contro la città popolare e proletaria con i suoi 'malfattori', apostoli del liberato mondo che animarono i luoghi del lavoro, i quartieri e i borghi popolari, le piazze, i vicoli, i mercati, le fiaschetterie, rivendicando un mondo di eguali e liberi da ogni sopruso e sfruttamento".