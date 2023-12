Presepe vivente a Casciana Terme

Prezzo non disponibile

Torna con l'edizione numero 18 il Presepe Vivente di Casciana Terme, ormai entrato nella tradizione paesana. Come sempre saranno allestite tutte le scene a partire dalla piazza di San Martino fino a giungere nel cortile della Torre Aquisana ai piedi della capanna della natività.



Appuntamento per domenica 17 dicembre ore 18.00 in piazza San Martino.



Inoltre fino al 6 gennaio 2024 è possibile visitare gli oltre 100 presepi a Casciana Terme e nel territorio limitrofo.