Presentazione libro 'Refusi di viaggio'

INTERVIENE

RENATO RAIMO, attore, regista, autore e curatore della postfazione del libro

MODERA

FRANCESCA FRANCESCHI, giornalista



DIALOGANO

CARMEN TALARICO, scrittrice, poetessa e autrice del libro

RENATA OTFINOWSKA, illustratrice, grafica e curatrice delle immagini del libro

MUSICA

AGNESE FORCARDI, arpa



DESCRIZIONE DEL LIBRO

Gli incontri non capitano mai per caso.

Alcuni ti fanno respirare bellezza con un solo sguardo che non dimentichi più, altri ti scompigliano i pensieri e ti prendono le ore, altri ancora ti disordinano le emozioni che ti entrano nella pelle e ti mettono a nudo.



Un incontro, un’amicizia, un imprevisto e un’attesa, sono i sapori del racconto, che veste i colori caldi e agrodolci d’autunno e che illuminano l’incanto senza tempo di Pisa.