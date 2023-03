Trovare la sintesi ed il migliore equilibrio fra la tradizione e l’innovazione risulta, oggi, uno degli obiettivi più importanti in questo momento storico di transizione. Questi due aspetti saranno presenti e non solo simbolicamente, nel convegno proposto alla Scuola di Ingegneria:

PROGETTARE E COSTRUIRE;L’IMPORTANZA DELL’INTEGRAZIONE DELLE CONOSCENZE DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA

Venerdì 10 Marzo 2023 (ore 15-18.30) presso l’Aula Magna di Ingegneria .



Il convegno è organizzato dal Master in Building Information Modeling dell’Università di Pisa, in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa (appuntamento valido per il conseguimento di crediti formativi per gli ingegneri) ed il Patrocinio del Comune di Pisa. Scopo della

giornata di studi è permettere un approfondimento sull’integrazione delle conoscenze sempre più richiesta per il settore AEC, (Architecture Engineering and Construction), nel corso dell'attuale transizione tra il portato della tradizione e le risorse dell’innovazione per il progetto e la costruzione. Il convegno è proposto in occasione della ristampa del libro del Prof. Ing. Luigi Pera docente di Architettura Tecnica dell’Università di Pisa e autore di numerosi progetti architettonici ed urbanistici per la Città, tra i quali la sede dell’attuale Scuola di Ingegneria. Il suo testo "Tecnica dell'architettura e tipologia strutturale" documenta una concezione moderna della progettazione strettamente connessa con l'arte del costruire: principi e metodi oggi in grado di coniugarsi con le conoscenze e le tecnologie più attuali come il BIM (Building Information Modeling) del quale l'Ateneo di Pisa propone il Master più partecipato in Italia (per altri dettagli www.unibim.it).