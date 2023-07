Vicopisano, un'estate a misura di bambine e bambini: il calendario delle iniziative del mese di luglio

Nel programma dell'Estate in Vicopisano spiccano, a luglio e poi anche in seguito, molte iniziative per i bambini e le bambine. Il 5 luglio inizia il cinema sotto le stelle nel giardino del Circolo ARCI L'Ortaccio, in collaborazione con Arci Valdera e Cineclub Agorà Pontedera, con il film di animazione Spirit il ribelle, come ogni mercoledì di luglio, alle 21:30. Ingresso libero e gratuito. Gli altri appuntamenti: Toy Story 4 il 12 luglio, Sing 2 sempre più forte, il 19 luglio e Frozen il 26 luglio.

Il 7 luglio, alle 21:30, in piazza Cavalca a Vicopisano, TheThing Promozione Eventi presenta Hansel&Gretel, ovvero la trappola perfetta. Lo spettacolo, a cura di Teatrombria, sarà caratterizzato dalla presenza di pupazzi, ombre e attori, con un ritmo che lascerà tutti col fiato sospeso.Luci, ombre e immagini rarefatte confluiranno in uno show adatto a tutta la famiglia. Partecipazione libera e gratuita.

Martedì 11, 18 e 25 luglio, alle 21:15, torna Luniamoci con la Biblioteca Peppino Impastato Vicopisano, sempre in piazza Cavalca. Libri e letture al chiaro di luna per bambini e bambine da 3 a 8 anni. Basta portare un plaid per stare sull'erba, qualche cuscino, una torcia elettrica e tanta fantasia, La partecipazione è sempre libera e gratuita. Per informazioni: 050/796581, biblioteca@comune.vicopisano.pi.it, www.comune.vicopisano.pi.it.