Cultura, attualità, eccellenze e beneficenza: è la terza edizione del Pisa Scotto Festival

Torna al Giardino Scotto il Pisa Scotto Festival con una nuova edizione tutta da scoprire. La rassegna di eventi dal vivo, giunta quest'anno alla sua terza edizione, voluta dal Comune di Pisa e dalla Fondazione Teatro di Pisa, si presenta in un format unico insieme al noto salotto itinerante La Pisaniana, e andrà in scena dal 5 al 14 giugno.

Il cartellone degli appuntamenti in programma è stato presentato giovedì 1° giugno al Teatro Verdi alla presenza del sindaco Michele Conti, della presidente della Fondazione Teatro di Pisa Patrizia Paoletti Tangheroni, della direttrice artistica Francesca Petrucci e del direttore di produzione Massimo Balzi. Novità di quest'anno è il fine benefico che accompagnerà tutte le serate con una raccolta fondi per l'emergenza alluvione in Emilia Romagna. Le serate si alterneranno tra politica, cultura e spettacoli, con una particolare attenzione all'attualità e al territorio.

Anche questa volta tornano le serate dedicate alle degustazioni, che avranno come protagonisti I pisani più schietti, il format della FISAR - Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori - Delegazione storica di Pisa, prevedendo presentazione e degustazione di vini delle nostre colline, curate dalla giornalista Elisa Bani. Durante gli incontri ci sarà uno spazio librario a cura delle librerie Civico 14, Ghibellina e Fogola; il reportage fotografico è a cura di Nicola Gronchi ed Enrico Mangano.

Gli eventi sono aperti a tutti e l’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento posti, tranne che per le serate di degustazione del 7 e del 13 giugno per le quali è previsto un limite di 150 posti e sarà necessaria la prenotazione. Ecco le indicazioni: le prenotazioni per le due serate sono aperte dalle ore 9 di sabato 3 giugno e avvengono attraverso i seguenti link: per mercoledì 7 giugno https://www.eventbrite.it/e/647337884037; per martedì 13 giugno https://www.eventbrite.it/e/647348726467.

Michele Conti commenta: "Con il Pisa Scotto Festival, giunto quest’anno alla terza edizione, si apre un’estate ricca di eventi culturali, di spettacolo, di musica, di teatro. Nella scorsa consiliatura abbiamo definito per ogni spazio pubblico della città una missione specifica che li potesse valorizzare al meglio e che permettesse alla cittadinanza di goderne in pieno. Adesso si tratta di migliorare ulteriormente l’offerta, accogliendo le proposte delle associazioni e degli operatori culturali e dei professionisti del settore. Ringrazio gli organizzatori del Pisa Scotto Festival che presentano oggi alla città un programma variegato in grado di accogliere varie istanze sia dal territorio che eventi di rilevanza nazionale".

Patrizia Paoletti Tangheroni, presidente della Fondazione Teatro di Pisa, aggiunge: "E’ una felice conferma per questo festival che vivacizza l’offerta culturale cittadina in un luogo assai amato dai pisani. Il Teatro Verdi ha un legame speciale con il Giardino Scotto vocato agli incontri culturali, come ci racconta il sipario storico di Annibale Gatti (dipinto nel 1867) che fa da sfondo al nostro palcoscenico. Siamo infine molto orgogliosi che il Teatro, attraverso l’evento del 9 giugno, 'La sera dei miracoli', possa contribuire ad estendere la partecipazione, già cospicua, alla raccolta fondi per gli abitanti dell’Emilia".

Francesca Petrucci, direttore artistico Pisa Scotto Festival, sottolinea: "Siamo al terzo anno di un format consolidato e che cerca ogni anno di rinnovarsi e di perfezionarsi nella scelta di spaziare tra i più svariati interessi della città, soprattutto legati all'attualità. Quest'anno a questo proposito abbiamo voluto inserire la finalità benefica e stare vicino a chi sta vivendo la situazione drammatica in Emilia, scegliendo ospiti che siano testimonial d'eccezione come Sgarbi e Casini, alternati a momenti letterari di alto livello e di divulgazione scientifica".

Massimo Balzi, direttore di produzione Pisa Scotto Festival, conclude: "Un vivere lo spazio più suggestivo della nostra città che diventerà abitudine nella quotidianità dei pisani e non solo. Vedo un punto di riferimento dal pomeriggio fino a tarda serata, uno spazio per cultura, momenti ricreativi e di convivialità. Il modello di salotto della Pisaniana si arricchisce e trova la sua naturale e più opportuna evoluzione".

Il programma completo

- 5 giugno ore 18:30 Vittorio Sgarbi Canova e la bella amata (La Nave di Teseo). Modera Carlotta Romualdi

- 6 giugno ore 18:30 Franco Arminio Sacro Minore (Einaudi) monologo. Introduce Francesca Petrucci

- 7 giugno ore 18:30 I Pisani Più Schietti: 'Anima internazionale, cuore pisano' degustazione di eccellenze del nostro territorio a cura di FISAR. Modera Elisa Bani (Evento a numero chiuso - 150 posti)

- 8 giugno ore 18:30 Gabriella Greison Ogni cosa è collegata. Pauli, Jung, la fisica quantistica, la sincronicità, l'amore e tutto il resto (Mondadori) monologo. Modera Francesca Petrucci

- 9 giugno ore 18:30 La sera dei miracoli. Evento di raccolta fondi in favore dell’Emilia Romagna. Moderano Elisa Bani e Francesca Petrucci. Testimonial: Barbara Panzacchi, sindaco di Monghidoro

- 12 giugno ore 18:30 Pierferdinando Casini, C’era una volta la politica. Modera Carlotta Romualdi

- 13 giugno ore 18:30 I Pisani Più Schietti allo Scotto: 'Tutti i colori del Sangiovese' degustazione di eccellenze del nostro territorio a cura di FISAR. Modera Elisa Bani (Evento a numero chiuso - 150 posti)

- 14 giugno ore 18:30 Pisa e il suo territorio: prospettive di sviluppo. Intervengono: Michele Conti, sindaco di Pisa, Massimiliano Ghimenti sindaco di Calci, Sergio Di Maio, sindaco di San Giuliano, Massimiliano Angori, sindaco di Vecchiano, Matteo Ferrucci, sindaco Vicopisano. Modera Carlotta Romualdi