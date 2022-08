Cinema sotto le stelle a Calci: sono cinque gli appuntamenti gratuiti

Cinque appuntamenti gratuiti con il 'Cinema Sotto le Stelle' a Calci, il martedì e il giovedì dal 16 al 30 agosto, in collaborazione con l'Arci. Le proiezioni avranno inizio alle 21.30 al Parco Sandro Pertini, a fianco del palazzo comunale. Si inizia martedì 16 agosto con il film di animazione 'Zootropolis'. Giovedì 18 'Il Premio', omaggio a Gigi Proietti realizzato da Alessandro Gassman, a seguire 'Inside Out' (martedì 23) e 'La battaglia dei sessi' (giovedì 25). Per l’ultimo appuntamento di martedì 30 agosto, un altro film di animazione: l’italiano 'La famosa invasione degli orsi in Sicilia' di Lorenzo Mattotti, con voci di Toni Servillo e Antonio Albanese.