Prova gratuita di giocodanza

Dopo un’estate ricca di spettacoli la scuola di danza Amarindance di Marina di Pisa sotto la direzione artistica dei danzatori professionisti Irene Cannata e Niccolò Gaggio, ha iniziato un nuovo entusiasmante anno Accademico. La scuola a due passi dal mare, presso la sala di Padre Agostino, offre un ambiente rinnovato con un pavimento in legno ammortizzato realizzato per permettere un lavoro migliore e una prevenzione sugli infortuni , offre quattro discipline differenti ( danza classica, modern, hip hop, yoga) suddivise in sette gruppi diversi a seconda dell'età, con lezioni e programmi mirati per accompagnare la crescita degli allievi nelle varie fasi dello sviluppo psicomotorio.

Da Giovedì per far fronte alle numerose richieste inizierà il nuovissimo corso di GiocoDanza, che sarà possibile provare gratuitamente alle 17:30 prenotando la propria lezione.Il corso è rivolto ai bambini dai tre anni ai cinque anni; i bambini verranno introdotti nel magico mondo della danza attraverso il gioco, il divertimento e la creatività, in un ambiente accogliente e familiare. Sulle note delle canzoni dei cartoni animati i piccoli impareranno semplici e divertenti passi per stimolare la creatività e la fantasia.

Particolare attenzione verrà posta nell'interazione tra i bambini per abituarli a stare insieme e a sviluppare lo spirito di gruppo. E i genitori ?

Potranno attendere in uno spazio interamente dedicato a loro, rilassandosi davanti a un libro o una rivista. Il corso tenuto dagli insegnanti Irene Cannata e Niccolò Gaggio si svolgerà presso la sede della scuola di danza Amarindance in via Ildebrando Orlandi.

Le lezioni sono a numero chiuso per via dei protocolli anti-covid, è quindi preferibile prenotare la propria lezione contattando i maestri Irene e Niccolò al numero 3337120507, oppure mandando una mail amarindance@gmail.com. La scuola di danza Amarindance la trovate a Marina di Pisa in via Ildebrando Orlandi , vicinissimo alla Chiesa S. Maria Assunta sul lungo mare.