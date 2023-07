Il lupo sta tornando nei nostri boschi, dopo essere quasi scomparso negli anni '70 a causa di un'intensa attività di persecuzione operata dall'uomo. Quanto sappiamo veramente di questo animale? Quali sono i falsi miti che accompagnano le storie sul lupo e quale invece la realtà scientifica? Quali comportamenti adottare per convivere con questa specie senza che sia pericolosa per l'uomo?

Se ne parlerà martedì 4 luglio in Sala Gronchi a Cascine Vecchie nell'incontro pubblico 'Convivere con i lupi: tra miti da sfatare e i progetti del Parco per la convivenza con l’uomo', che vedrà la presenza di Marco Del Frate e Paolo Bongi, ricercatori ed esperti che da anni studiano la fauna della Tenuta. Nell'occasione saranno mostrate immagini inedite e saranno illustrati i progetti che il Parco porta avanti per lo studio di questo animale con l'obiettivo di lavorare per cercare una sempre migliore convivenza con le attività umane.

A San Rossore è presente un nucleo riproduttivo stabile costituito da un maschio ed una femmina arrivati qui autonomamente ed in momenti differenti che hanno formato un branco attualmente di sette esemplari tra adulti, giovani e cuccioli. Il territorio del Parco rappresenta infatti un luogo ideale per la specie, protetta in Italia, data la forte presenza di ungulati selvatici e la ricchezza di ambienti. La presenza del lupo indica un ambiente sano, a maggior ragione negli ampi spazi di San Rossore dove contribuisce a mitigare l’eccessiva presenza dei daini e cinghiali di cui è un predatore naturale.

Un animale schivo con abitudini principalmente notturne, con un'innata paura dell'uomo, un selvatico che non deve essere avvicinato bensì rispettato nei suoi spazi e nelle sue abitudini. ViviParco è la rassegna culturale che ruota intorno ai temi dell'ambiente, per ragionare su un nuovo equilibrio tra uomo e natura, in un Parco dove da secoli queste due componenti si influenzano a vicenda. Gli appuntamenti si svolgono verso il tramonto, dalle 18 alle 20 circa.