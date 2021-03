Teatro nuovo: a marzo due rassegne di spettacoli in streaming per bambini e adulti

Una serie di spettacoli per guardare avanti e continuare a far vivere il teatro, nonostante l'emergenza sanitaria

Il Teatro Nuovo di Pisa non si arrende alla pandemia e ha preparato per il mese di marzo due rassegne di spettacoli in streaming, una per le scuole e l’altra per gli adulti, con la consapevolezza dell’insostituibile valore degli eventi dal vivo, ma con la voglia di continuare a mantenere in vita il teatro.

La rassegna per le scuole comprende quattro spettacoli. Per le primarie, mercoledì 10 e giovedì 11 marzo ,alle ore 10:30, verrà trasmesso per la regia di Riccardo Monopoli 'Scrooge e i fantasmi' interpretato da Laura Boriassi, Alessandro Caroti, Andrea Di Silvio, Stefano Francasi, Matteo Martorana, Federica Modafferi, Francesco Pelosini, Carlotta Zanoboni. In questo spettacolo, ispirato al 'Canto di Natale' di Dickens, l’antieroe Scrooge comprende il valore della vita affrontando i fantasmi evocati da un vecchio socio. La settimana successiva, sempre per le scuole primarie, mercoledì 17 e giovedì 18 marzo alle 10:30, regia di Marino Nieddu, con Fabio Pagano e Luigi Petrolini, 'Giufà': la storia della crescita di un ingenuo personaggio delle storie popolari del Mediterraneo. Martedì 23 e mercoledì 24 marzo, sempre alle 10:30 'La nostra maestra è un troll', produzione Fontemaggiore e regia di Sandro Mabellini. In questo spettacolo, rivolto anch’esso alle primarie, Liliana Benini e Edoardo Chiabolotti vestono i panni di Alice e Teo, due bambini che si ribellano al regime instaurato dal nuovo 'preside – troll'. Per l’infanzia, infine, martedì 30 e mercoledì 31 marzo 'Il viaggiastorie' di e con Carlo Scorrano, Produzione Binario Vivo: gli spettatori avranno l’onore di viaggiare per il mondo insieme ad un raccontastorie e i suoi personaggi inventati.

Per quanto riguarda la rassegna dedicata agli adulti, sono stati programmati tre eventi. Venerdì 12 e sabato 13 alle ore 21:30 'Tutti i giorni domenica pomeriggio', dramma in due atti liberamente ispirato a 'Giorni Felici' di Samuel Beckett per la regia di Fabio Buonocore, con Marta Sarta e Wilma. Venerdì 19 e sabato 20 marzo 'Giufà' per la regia di Marino Nieddu. Venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 'Il pane e la Sassata': presentazione del nuovo album di tradizione popolare in chiave folk, blues e rock di LA SERPE D’ORO. Alla voce, chitarra e ghironda Igor Vazzaz; alla fisarmonica Fabio Bartolomei; al contrabbasso Jacopo Crezzini; al prispolo Andrea del Testa; al violino Flavio Iacopi.