Riapre il Teatro Nuovo di Pisa: cartellone con 60 eventi

E' un ritorno a casa per l'associazione 'Binario Vivo', dopo una prima parte della stagione teatrale itinerante 'Teatro Necessario'. L'associazione di promozione culturale, che per anni ha animato il Teatro Nuovo di Pisa, continua ora riaprendo il sipario del Teatro Nuovo di piazza della Stazione. Previsto un cartellone di 60 eventi, spiega in una nota l'associazione, "tra spettacoli di teatro contemporaneo per adulti e bambini, rassegna musicale e stand up comedy".

L'obiettivo è "porsi come presidio culturale nel quartiere di Mezzogiorno - afferma il direttore artistico Carlo Scorrano - uno spazio libero in cui poter dar forma alle idee e aperto all'intera comunità, dal bambino allo studente, dal lavoratore al pensionato. Ringraziamo innanzitutto il Dopolavoro Ferroviario per averci affidato nuovamente la gestione del Teatro Nuovo, Fondazione Pisa e Unicoop Firenze per sostenerci ogni anno e i nostri convenzionati. Un ringraziamento di cuore va al nostro pubblico che continua a seguirci rendendo possibile tutto questo.

Carrozzeria Orfeo farà tappa al Teatro Nuovo di Pisa per il secondo anno consecutivo, dopo il successo dello scorso anno che aveva fatto registrare in pochi giorni il tutto esaurito. Giovedì 26 gennaio alle 21, Carrozzeria Orfeo porterà in scena un cult per i 10 anni dal suo debutto, dal titolo 'Thanks for Vaselina'.