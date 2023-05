Lari, torna la Sagra delle Ciliegie

Sabato 27 e domenica 28 maggio e dal 2 al 4 giugno torna a Lari la Sagra delle Ciliegie, giunta quest'anno alla sua 65esima edizione e caratterizzata da un'esplosione di sfumature di rosso in ogni angolo del borgo. Nell'occasione, accanto a quello tradizionale della ciliegia, sarà presente il mercato di prodotti tipici, ma non solo: in programma anche lo show cooking di Stefano e Tommaso Bernardeschi "I Fornai di Lari", musica, intrattenimento per bambini, mostre, spazio espositivo Vetrina Toscana e molto altro ancora. Non mancherà l'ambito premio, la Ciliegia d'Oro, che nel pomeriggio di domenica 28 l'amministrazione consegnerà al produttore che ha ottenuto il frutto dalle qualità organolettiche migliori e decretato, per questo, vincitore da una giuria di esperti.

Tutto il programma su https://www.vivilari.it/