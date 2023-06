Un viaggio gustoso tra le tradizioni del sud e il cuore della Toscana ti aspetta alla Sagra del Cavatello, organizzata con passione dalla contrada San Michele in Caprugnana di Castelfranco di Sotto! Un evento imperdibile per gli amanti della buona cucina e dell'atmosfera festosa.



Preparati ad assaporare un'esplosione di sapori unici, con il cavatello che si trasforma in un'autentica delizia grazie alle ricette tradizionali toscane. Da gustare condito con prelibate salse ed ingredienti selezionati, il cavatello sarà la vera star di questa festa gastronomica.



La sede della Contrada San Michele si animerà nei giorni 8, 9, 15 e 16 luglio, accogliendo gli ospiti in un'atmosfera festosa. Ogni serata sarà allietata da spettacoli ed intrattenimento, che renderanno la tua esperienza ancora più coinvolgente e divertente. Qui di seguito gli appuntamenti:



8 Luglio: SUGAROVER - Cover Band Zucchero

9 Luglio: KDK ROCKBAND

15 Luglio: Talent Show - I COLORI DELLA MUSICA

16 Luglio: Serata Latina con ROSOLINO



Info e Prenotazioni (Tel, WhatsApp): Isabel 3457017193