Samuele Borsò live

Samuele Borsò è un cantautore e chitarrista fingerstyle dalla provincia di Pisa.

Ha suonato in giro per tutta l'Italia in migliaia di concerti in qualsiasi contesto: locali, teatri, per strada e dovunque si possa fare musica. Dopo aver vinto l'Acoustic Guitar Meeting di Sarzana come cantautore ed il talent di Mediaset Infinity iBand, torna in concerto nella sua amata città natale: Pontedera.