Sara Parigi porta la sua 'Stanza' in concerto al Caracol

Venerdì 16 febbraio 2024 ore 22.30

Sara Parigi in concerto presso

Caracol Contemporanea Casa del Popolo

Via Cattaneo, 64 - Pisa



Ingresso 10,00 € riservato soci Arci

Stanza è l'album d'esordio di Sara Parigi (ex Lady in the Radiator), prodotto da Alessandro Fiori, in uscita il 26 gennaio 2024 per Viceversa Records, anticipato dai singoli Rive e Animale con video di John Snellinberg.

Il luogo dove Sara Parigi ha raccolto le sue nuove canzoni non poteva che essere il suo album d'esordio da solista, intitolato non a caso 'Stanza', archiviata la breve ma significativa avventura con i Lady in the Radiator, band alt-rock che nel 2019 ha vinto il prestigioso concorso nazionale Rock Contest di Controradio. Un luogo in cui Parigi si è fatta raggiungere innanzitutto da Alessandro Fiori, in veste di produttore artistico.

In uscita in CD e su tutte le piattaforme digitali il 26 gennaio 2024 per Viceversa Records con distribuzione Audioglobe/Believe, Stanza accorpa dunque le idee maturate tra 2020 e 2023 dalla cantante, musicista e autrice toscana, di Prato. Molte cose sono cambiate nel frattempo, sia da un punto di vista sonoro che testuale, ad assecondare il tumulto delle urgenze espressive. Parigi è partita dall'avant-noise in inglese dei Lady in the Radiator e con il suo nuovo progetto in proprio è arrivata adesso a un compiuto songwriting art-pop in lingua italiana, sostenuta da una vocalità peculiare ed elegante, divenuta di pari passo più diretta, in simbiosi con la spontanea teatralità della sua presenza scenica. Sebbene permangano tanto suggestioni prettamente internazionali quanto un'inevitabile inquietudine di fondo, nei dieci brani di Stanza subentrano atmosfere coraggiosamente intimiste e melodie irregolari sospese tra passato e futuro, cioè tra strumenti tradizionali ed elettronica.

L’incontro artistico con Alessandro Fiori – superfluo ma doveroso ricordarlo: tra i nomi più rilevanti e originali del nostro cantautorato contemporaneo – è stato illuminante sotto molti punti di vista. Fiori si è occupato della produzione artistica e ha suonato assieme a Parigi nella maggioranza delle tracce di Stanza.

A inizio dicembre 2023 l'album è stato anticipato dal primo singolo Rive, in misterioso dinamismo tra mellotron e synth, corde acustiche e batteria elettronica, con parti del testo liberamente ispirate a frammenti de Le città invisibili di Italo Calvino. Disponibile dal 12 gennaio, il secondo e nuovo singolo Animale presenta ritmiche digitali al pari ossessive e giocose. Rive e Animale sono accompagnati da videoclip diretti da John Snellinberg, collettivo attivo anche nella realizzazione di film (La Band del Brasiliano, Sogni di Gloria) e documentari.

Che sia meta di conquista o rifugio, che sia reale, virtuale o ancor meglio surreale, è di certo il momento di entrare nella Stanza di Sara Parigi.