Spettacolo di improvvisazione teatrale Improducers

Anatomia di una caduta, Barbie, Oppenheimer, The Holdovers, Povere creature! e La zona d'interesse... bazzecole in confronto al Cinema made in ADA!

A soli sette giorni dalla cerimonia degli Oscar, la '20th Century ADA' e la 'Impro Goldwin Mayer' sono orgogliose di allietarvi con le loro più nuove e sorprendenti produzioni... così nuove che le vedrete nascere davanti ai vostri occhi!

Entrate con fiducia nella sala dell'ExWide domenica 17 marzo e lasciatevi guidare dalla magica atmosfera del Cinema Improvvisato dai nostri due frizzantissimi produttori!

Cosa aspettarsi? Uno spettacolo poliedrico fatto di provini di 'star emergenti', trailer, messa in scena dei momenti salienti di due possibili colossal cinematografici, di cui solo uno sarà selezionato per le sale, grazie al vostro voto! Ovviamente, sarà tutto improvvisato dai nostri esperti attori di ADA - Arsenale Delle Apparizioni.



Alle 19:30 Apertura

Alle 21:15 Spettacolo

Ingresso € 5,00

Dalle 19:30 aperta la cucina, panini, taglieri, opzioni veg. e gluten free

PRENOTAZIONI per telefono o via whatsapp 050 28370

Per poter partecipare alle attività del circolo e consumare è necessario essere soci ENTES, costo tessera 2023/24 € 5 una tantum (non compreso nel costo del biglietto).