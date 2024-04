Spettacolo di improvvisazione teatrale Impromusical

Signore e signori, sta per tornare IMPROMUSICAL!

Lo spettacolo dove canto e improvvisazione teatrale si fondono per regalarvi la prima e ultima replica di un musical COMPLETAMENTE IMPROVVISATO!

Nessuno degli attori o dei musici di ADA - Arsenale Delle Apparizioni sa in anticipo cosa succederà, cosa suonerà, come ballerà o cosa canterà, ma lo scopriranno insieme all'Exwide domenica 21 aprile (ore 21.15).

Preparatevi ad assistere a un ensemble di improvvisazione teatrale, drammaturgia, musica, coreografie e canto.

E ricordatevi che "Quando parlare non basta, tu canta." - Rob Marshall



???? ? ?????

Alle 19:30 Apertura

Alle 21:15 Spettacolo

Ingresso € 5,00

Dalle 19:30 aperta la cucina, panini, taglieri, opzioni veg. e gluten free

PRENOTAZIONI per telefono o via whatsapp 050 28370

Per poter partecipare alle attività del circolo e consumare è necessario essere soci ENTES, costo tessera 2022/23 € 5 una tantum (non inclusa nel costo del biglietto).

Fai richiesta di tesseramento online: https://entes.risesoft.it/richieste/6