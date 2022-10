'E mi vesto di sogno', spettacolo sul repertorio di Renato Zero a Pontasserchio

'E mi vesto di sogno', titolo ripreso dalle parole da una delle sue canzoni più famose, è il titolo dello spettacolo sul repertorio di Renato Zero, in programma venerdì 28 ottobre al Teatro Rossini di Pontasserchio, con inizio allo ore 21,15. Ad interpretare quindici dei brani più belli del grande artista romano sarà Marco Rossi (nella foto), che ha curato anche la regia dello spettacolo, già da lui presentato con successo il 7 agosto scorso al Real Collegio di Lucca.



“Non si tratterà dell’ennesima imitazione di Renato Zero - precisa il regista e protagonista dell’evento - ma di un viaggio nel repertorio di Zero, di cui cercherò di trasmettere la poesia e le emozioni, con momenti anche di breve commento ai messaggi dei brani che andrò ad interpretare”.

Lo spettacolo del 28 ottobre vedrà sul palco del teatro Rossini anche Emanuela Gennai, nelle vesti di una fata che accompagnerà il protagonista nel suo viaggio vissuto come un sogno, e le ballerine della scuola Gaddi-Danza di San Giuliano Terme, che animeranno alcune delle canzoni scelte in coreografie ideate da Francesco La Sala.



L’evento è dedicato alla Associazione Oncologica Pisana Piero Trivella, per ricordarne l’impegno da oltre quaranta anni nell’aiuto ai malati oncologici e nella divulgazione e promozione delle conoscenze sulla prevenzione e diagnosi precoce delle malattie tumorali.



Per la prenotazione (non obbligatoria) scrivere all’indirizzo: teatrorossini@gmail.com