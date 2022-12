Torsolo - Spettacolo di burattini a La Città del Teatro di Cascina

Domenica 18 dicembre alle ore 17.00 alla Città del Teatro di Cascina sarà in scena TORSOLO, uno spettacolo di burattini in baracca dedicato ai bambini dai 3 anni, coprodotto da Il laborincolo e Fontemaggiore.



Lo spettacolo nasce da un’idea di Marco Lucci e Matthias Träger e racconta la storia di Torsolo, un burattino che, sebbene sia cresciuto, è rimasto con il cuore tenero e la capacità di trovare poesia in tutte le cose…



"Torsolo non era il suo vero nome, ma tutti lo chiamavano così da quando erano piccoli e andavano per i campi a rubare le mele…"

Siamo nel parco del paese dei burattini. Gli amici di una volta sono ormai diventati grandi, hanno trovato un lavoro e hanno smesso di giocare: Massimo il forte è il grande operaio del comune, Gianni il furbo è il direttore dello zoo, solo Torsolo invece… parla ancora alle farfalle.



Sembrava il più debole, quello strano, l'amico di nessuno, finché un giorno arrivò una notizia clamorosa: "Attenzione! Attenzione! Lilith, lo straordinario animaletto a cinque zampe, è scappato dallo Zoo!!!". E chi la riprende adesso? E come? Gianni, con la sua ingegnosa trappola? Massimo, con il suo gigantesco "Martellus carrellatus"?



Meno male che c'è anche Torsolo...



Con lo spettacolo Torsolo terminano gli appuntamenti del 2022 della rassegna per famiglie domenica a teatro, riprenderanno venerdì 6 gennaio 2023 con l’evento: BEFANA A TEATRO dove sarà in scena lo spettacolo di acrobazie e teatro-circo: KLINKE della Compagnia Milo&Olivia | ArteMakìa.



TORSOLO

Biglietti da 5 a 7,50€ +dp



PREVENDITA



-Biglietteria del Teatro



Da lunedì al venerdì dalle 10 alle 14



mercoledì dalle 10 alle 14 e dalle 17 alle 19



Sabato dalle 10 alle 13



-online su www.ticketone.it



-nei punti vendita Box Office Toscana elenco su www.boxofficetoscana.it







LA CITTÀ DEL TEATRO Via Tosco Romagnola 656, 56021 Cascina (Pisa) tel. 050744400 - 3458212494 biglietteria@lacittadelteatro.it







Informazioni e programma www.lacittadelteatro.it