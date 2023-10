Tra castelli e castagne, trekking + pranzo a Ripafratta

Per il terzo anno, torna la suggestiva escursione organizzata dalla Pro Loco Ripafratta 'Salviamo La Rocca' tra castagni secolari, sentieri nel bosco, antichi eremi e fortezze medievali, sui sentieri tra Ripafratta, Molina di Quosa e Pugnano.



Appuntamento domenica 5 novembre alle ore 9:00 presso il Giardino 'Antonio Grassotti' a Ripafratta, in via Statale Abetone 344 (parcheggio consigliato presso stazione FS di Ripafratta). I partecipanti si incammineranno sui sentieri CAI che partono da Ripafratta per vedere la Rocca di San Paolino e raggiungere poi l'Eremo di Rupecava e la Romagna, per scendere infine verso la medioevale Torre Centino e rientrare a Ripafratta per il pranzo (incluso nel costo).



Il costo a persona, da pagare in loco, è 22€ (10€ sotto i 16 anni, gratuito sotto i 10 anni - età minima per partecipare 6 anni), comprensivo di accompagnamento con guida ambientale e pranzo con i prodotti de 'La Bottega di Ripafratta'.





Per altre info: info@ripafratta.it - whatsapp: +39 339 8358584.