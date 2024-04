Trekking tra vapori e...Birra

Un’escursione nel parco geotermico delle Biancane, in un paesaggio che ricorda l’Inferno di Dante.

Da Monterotondo si arriverà a Sasso Pisano, in un ambiente naturale selvaggio e brullo. Si osserveranno le manifestazioni geotermiche, come le fumarole, esalazioni di vapore caldo che fuoriesce naturalmente dal terreno, e si attraverserà il parco detto delle 'Biancane' dal colore delle rocce.

Poche specie vegetali riescono a sopravvivere in questo terreno così acido: ci sarà la possibilità di toccare con mano delle bellissime sughere e altre piante tipiche della macchia mediterranea.



Dopo la sosta e una breve visita a Sasso Pisano, è previsto il ritorno verso Monterotondo Marittimo attraverso un imponente castagneto.