Trekking urbano a Pisa

Tre eventi per scoprire una Pisa meno nota ma ugualmente carica di suggestioni e di storia. Insieme a guide ambientali e guide turistiche i partecipanti percorreranno gli itinerari ideati appositamente da Piedi in Cammino APS per la XVII Giornata Nazionale del Trekking Urbano Ed. 2020.



11 giugno - Lungo le Mura

Ritrovo: ore 17 Infopoint Piazza del Duomo



12 giugno – Alla scoperta delle Fontane Medicee

Ritrovo: ore 17 Infopoint Piazza del Duomo



13 giugno – Dalla Cittadella Vecchia alla Cittadella Nuova

Ritrovo: ore 17 Infopoint Piazza XX settembre



Il gruppo sarà composto al massimo da 20 persone. Gli eventi sono stati realizzati in collaborazione con il Comune di Pisa e la Fondazione Pisa.

La partecipazione è gratuita ma la prenotazione online è obbligatoria! per info www.piediincammino.it

VISTI I POSTI LIMITATI E’ CONSENTITA L’ISCRIZIONE AD UN SOLO EVENTO

