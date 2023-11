Tributo a Gianni Morandi a teatro

Al Teatro dei coraggiosi di Pomarance i successi di Gianni Morandi.

Sabato 25 novembre, alle 21.15, al Teatro dei Coraggiosi di Pomarance, avrà luogo il concerto della band "Uno Su Mille", il tributo ufficiale dedicato a Gianni Morandi.



Uno Su Mille è un concerto che attraversa mezzo secolo di storia della canzone italiana, in un susseguirsi di brani indimenticabili, dai più "leggeri" a quelli autobiografici, inclusi quelli nati dalle tante collaborazioni, in primis con Lucio Dalla, grande amico di Morandi.



Il solista è Marco Forconi, già fondatore dello spettacolo musicale "Caporali Coraggiosi", grazie al quale ha avuto l’occasione di incontrare proprio Gianni Morandi al Teatro Duse di Bologna, ricevendo i complimenti e l'apprezzamento dell'artista di Monghidoro.



Marco Forconi è da quasi 40 anni sulla scena musicale, con importanti collaborazioni ed esperienze in Italia e all'estero. Ha condiviso il palco, tra gli altri, con nomi quali Carlo Conti, Giorgio Panariello, Cristiano Militello, Emanuela Aureli, Petra Magoni e molti altri.



Grazie anche al supporto organizzativo delle Officine Papage, sabato a Pomarance saliranno sul palco quattro musicisti professionisti e la vocalist Marina Ardimento per oltre due ore di viaggio nelle emozioni musicali che hanno attraversato tre generazioni.



I biglietti saranno disponibili unicamente dalle ore 20.30 alla biglietteria del Teatro dei Coraggiosi, in via Antonio Gramsci 19, tel.0588.64572.