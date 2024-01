Una conferenza e due visite a mostre d’eccezione a cura di 50&piu’ Pisa

Presso la gipsoteca dell’università di Pisa, nella chiesa di San Paolo All’Orto, giovedì 1 febbraio alle ore 18, interverrà la professoressa Marianella Paglianti, esperta d’arte e docente del Liceo Russoli, per una conferenza che preparatoria alle mostre allestite in questi giorni in città, a palazzo Blu, e alla Cavallerizza di Lucca.

L’incontro, che sarà presentato da Franco Benedetti per l’associazione organizzatrice 50&PIU, riguarda infatti l’evento dedicato alle avanguardie del Novecento a palazzo Blu, con opere di Matisse, Chagall, Kandinsky, Picasso, Klee, Dalì, Duchamp, Mirò, Mondrian, e la mostra, anch’essa imperdibile, dedicata a Antonio Canova e il neoclassicismo a Lucca.

A conclusione della conferenza è previsto un apericena presso i locali del ristorante Scento in piazza delle Vettovaglie, al quale è possibile partecipare, a costi diversificati tra iscritti e non iscritti, contattando 50epiupisa@gmail.com i numeri telefonici 050 7846630 – 7846635.





Nella foto: Marianella Paglianti