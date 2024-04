Continuano i tour guidati con l’iniziativa 'RiscopriAmo Pisa', avviata dal Comune di Pisa. Ogni passeggiata, gratuita, potrà avere al massimo 30 partecipanti, residenti nel Comune o in caso di posti liberi nei Comuni facenti parte dell’ambito Terre di Pisa. Le iscrizioni sono da effettuare sul sito https://tuscanyaround.it/pisa/ e termineranno due giorni prima dell'evento entro le ore 12:00. Una volta effettuata l’iscrizione arriverà un messaggio di conferma.

In caso di disdetta, è obbligatorio cancellarsi dall'evento inviando un'email a touristinfo@turismo.pisa.it indicando il nome del tour e la data entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la visita.



Sabato 20 aprile alle ore 18.00 partirà il tour 'Viaggio nel tempo alla scoperta della Cittadella Vecchia e degli Arsenali Repubblicani'.

Punto d'incontro: davanti agli Arsenali Repubblicani. Ritrovo: 10 minuti prima della partenza del tour.

A nord della cinta muraria, lungo il fiume e verso la marina, sorge la Cittadella Vecchia, antica fortezza conosciuta un tempo come terzanaia.

È infatti in questa zona che, a partire dal duecento, dopo le più importanti imprese navali sul Mediterraneo, i nostri avi decisero di riunire e concentrare, in un ampio spazio ben difeso e protetto dalle mura, tutte le principali attività cantieristiche.

Qua sorgevano infatti gli arsenali repubblicani, un complesso di edifici volti alla costruzione, riparazione e ricovero delle antiche galee pisane.

Soggetto a numerose trasformazioni e variazioni nella destinazione d’uso, è stato parzialmente bombardato durante la seconda guerra mondiale.

È rimasto in piedi un unico edificio, restaurato nel 2015, dopo decenni di degrado e rovina.

Ed è proprio in questa che sembra apparentemente un’area periferica e di minoritaria importanza, che era ubicato, al di là delle sedi del potere religioso, civile e politico, il vero cuore pulsante, il centro operativo e propulsore della repubblica marinara.

Già riconvertita a partire dal ‘300, dopo il declino della potenza marinara, in struttura difensiva , venne definitivamente consacrata come fortezza a partire dal 1406, data della prima conquista della nostra città da parte dei fiorentini.



Ed è questo lo scopo di questa visita guidata, un viaggio a ritroso nei meandri del tempo, al fine di recuperare le tracce e i ricordi di una città fiera e indipendente, proiettata verso il mare, e capire, come affermava Rudolf Borchardt…. la solitudine di un antico impero.