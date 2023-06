Viale Italia in Strada 2023 sarà una serata ricca di eventi. L’iniziativa, promossa dai commercianti di Noi di Viale Italia Aps con il supporto logistico del Comune di Castelfranco di Sotto, aprirà le danze alle ore 18 con l'esposizione del mercatino dell'artigianato e 'motori' di tutti i tipi: dal Vespa Club di San Miniato all'esposizione di Moto Sportive e d'Epoca di Garage DT 81, Garage DC, le Harley Davidson e molto altro. L’esposizione continua con: Auto 2000, Emmepi Auto, Emme Erre, Giglioli Piattaforme.

Per la gioia di bambini e bambine ci saranno le giostre in Piazza Lelio Basso, con le varie attrazioni. Sarà una serata davvero speciale, dove tutti i negozi resteranno aperti e organizzeranno davanti alle loro vetrine spettacoli e intrattenimento. Oltre a questo, lungo il Viale ci saranno esibizioni di performer e musicisti, giocoleria, cibo, drink, spettacoli, esibizione di boxe e sfilate di moda.

La scuola di musica Didasko e i Laboratori Musicali di Castelfranco di Sotto si esibiranno quasi tutta la sera nei lati estremi del Viale. Alle ore 19 ci sarà uno spettacolo con i falconieri nelle vicinanze di Taddei Giorgio di Taddei Andrea e il Bar Italia. Alle 20 il tiro alla fune nello stesso spazio (lato opposto). Fire Aida che si esibirà alle 19 con la sua giocoleria e alle 22 con le magiche bolle di sapone presso Az Buffetti. E sempre nello stesso spazio ci sarà una dimostrazione di disegni fatti col sale colorato. Mentre i disegni su legno saranno fatti in diretta presso la Ferramenta Italia (durante tutta la sera). Un’esibizione di danza e di tessuti aerei sarà presentata da Laboratori Danza. Sarà presente il Music Truck di Radio Bruno presso l'imbocco di via Pietro Mascagni.

Non mancheranno neanche i ragazzi dell'associazione Ass.Ediati (Let’s Festival) coi loro drink, accompagnati dalla Croce Rossa Castelfranco di Sotto e la Contrada San Michele che proporranno granite e patatine fritte. Presso il negozio le Bimbe del Ponte, alle 20.30, ci sarà una sfilata di moda. Vicino a La Bottega di Vascho ci sarà un’esibizione di street art (disegni d'arte di strada).

I BBS BODY SLIM presenteranno la loro novità "EnerGiò" durante la serata presso Articoli Religiosi Anna. La mitica Cover Band di Vasco Rossi 'Il Resto della Ciurma' suonerà il suo rock italiano presso InTesta Acconciature dalle ore 21. La Compagnia del Grimorio invece sarà presente con i loro trampolieri e giocolieri in una parata piena di romanticismo e fantasia: la parata con abiti eleganti è in programma alle 19.30, mentre alle 21.45 quella con abiti luminosi a led. E infine torna a grande richiesta il tanto atteso schiuma party che avrà inizio alle 22.45 circa fino alle 23.45. A seguire lo spettacolo pirotecnico finale offerto dall’azienda Sicur Delta.

Saranno presenti i soliti quattro punti ristoro:

1) Caffetteria Martini che, in collaborazione con Ristobarbados, prepareranno tante leccornie dalla grigliata al fritto misto;

2) Al Forno di Remo delizierà con la sua pizza da asporto;

3) Bar Italia 2.0, con la sua nuova gestione, si sta organizzando al meglio per accontentare grandi e piccini;

4) Bono Gastronomia per quel giorno accetterà prenotazione per lasagne e arancini siciliani.

Inoltre ci saranno postazioni di Street Food coi loro banchi di: piadina e gnocco fritto, cucina messicana, lampredotto e porchetta, Il Birrificio, hamburger, gelato di Ape Gotti.