I Vincanto portano il loro ‘Canto rovesciato’ al Teatro Nuovo di Pisa

Dalla Toscana, seguendo varie tracce, canti e voci di luoghi e storie diverse si incontrano e intersecano tra loro creando uno spettacolo corale di stupefacente bellezza musicale e ricchezza culturale. È tutto pronto per i Vincanto in scena con il concerto ‘Canto rovesciato’ venerdì 15 marzo alle 21 al Teatro Nuovo di Pisa in piazza della Stazione.

Lo spettacolo fa parte della rassegna di musica del Teatro pisano ‘Calendario Popolare’. ‘Canto rovesciato’ è un viaggio tra storie – di donne, soldati coscritti, partigiani, lavoratori sfruttati, migranti e carcerati – tutte intrecciate fra di loro al punto da far perdere le tracce dei rispettivi confini geografici, tematici e temporali.

Canto Rovesciato nasce dalla rete dei gruppi musicali Vincanto ed AliCanti e dalle persone appassionate di canto corale che queste due realtà hanno incontrato e con cui hanno finora scambiato saperi e piaceri, oltrepassando i confini regionali e sbarcando anche all’estero.