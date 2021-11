Visita guidata al Museo dell'Opera del Duomo

Il museo illustra in modo eccellente la fiorente produzione scultorea a Pisa tra XI e XIV con opere realizzate da artisti quali Giovanni e Nicola Pisano, il senese Tino di Camaino e Bonanno Pisano. Da rimarcare anche gli exultet medievali ed i codici miniati ad uso prettamente liturgico. Da non dimenticare il Grifo, simbolo delle conoscenze artistiche pisane acquisite da culture orientali.



Dettagli della visita:

Prenotazione OBBLIGATORIA fino ad esaurimento posti disponibili

Ritrovo alle ore 15:15 davanti all’entrata del Museo



Prezzi:

17 euro compreso il biglietto d’ingresso

Gratuito per bambini sotto i dieci anni



Per contatti e prenotazioni:

Email: discoverpisalucca@gmail.com

Cellulare 3477600782





Occorre presentarsi muniti di Green Pass e mascherina