Visita guidata al Museo delle navi antiche di Pisa

Gli Arsenali Medicei sono sede di un museo unico al mondo, il Museo delle Navi Antiche di Pisa. In questo tour infatti verranno mostrate navi in legno costruite magistralmente dai Romani circa 2000 anni fa, rinvenute casualmente alla fine del secolo scorso. Sarà un'occasione per ammirare le varie tipologie di navi, mirabilmente restaurate, conservate nelle sale e per scoprire la morfologia del territorio pisano, che ha custodito per lunghi secoli i legni.



Il tour ha durata 1.15/1.30 h, il costo del servizio di guida è 10 euro a persona. Costo del biglietto per accedere al museo: 10 euro intero; 5 euro residenti nel Comune di Pisa, 6-18 anni; 8 euro over 65, studenti universitari con tesserino; gratuito under 6, insegnanti, studenti universitari in discipline afferenti.



