Visita guidata della mostra su Orazio Riminaldi

Il Palazzo dell'Opera del Duomo di Pisa ha allestito una mostra temporanea su Orazio Riminaldi, pittore pisano del primo Seicento che ha dipinto la cupola del Duomo, e i suoi contemporanei operanti a Roma (in particolare Orazio Gentileschi, Guido Reni, Agostino Tassi) che hanno ispirato Orazio stesso durante gli anni in cui ha risieduto nella Città Eterna.

Sarà dunque un'occasione per riscoprire il florido ambiente artistico romano del periodo immediatamente successivo alla morte di Caravaggio e, nel contempo, ammirare le tele di un artista che aveva ben appreso la lezione dei grandi pittori del suo tempo, ma che purtroppo fu vittima della peste di manzoniana memoria.



La durata del tour è 1 ora, il costo del servizio di guida è 10 euro a persona, gratuito per i bambini sotto 11 anni. Il costo del biglietto per accedere alla mostra è 7 euro, gratuito per i bambini di età inferiore a 11 anni. Per informazioni, orari del tour, prenotazioni contattate Gianmarco 3468452439

Si prega di prenotare con almeno un giorno di anticipo.

