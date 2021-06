Cosa fare a Pisa nel weekend? Ecco qualche consiglio

Il caldo estivo è arrivato anche nelle terre pisane. E per chi non si può ancora permettere di lasciare le afose strade cittadine per raggiungere luoghi più freschi, al mare o in montagna, è comunque tempo di pensare a come rilassarsi nel fine settimana tra natura, tradizioni e cultura.

Ecco qualche consiglio:

Prosegue la rassegna del 'Pisa Scotto Festival' con un variegato programma in calendario per questo fine settimana. Dalla degustazione dei vini pisani (sabato 19 giugno) alle storie della Seconda guerra mondiale che hanno come protagonista un cavallo maremmano (domenica 20 giugno alle 17.30), senza dimenticare il docufilm dedicato alle bellezze della città di Pisa, con interpreti Roberto Farnesi e l'attrice Chantal Pistelli. Appuntamenti anche per i bambini, sempre domenica, con la 'Bici delle storie', carica di libri, fiori, e misteriosi oggetti.

Vicopisano si prepara per un fine settimana ricco di eventi: domenica 20 giugno torna l'atteso Mercatino del Collezionismo, dell'Antiquariato e degli Hobbisti nel centro del borgo. Gli eventi iniziano però venerdì 18 giugno, alle 21.00, con il primo appuntamento della rassegna 'Le notti del vino per le 'Notti dell'archeologia', conferenza itinerante sotto le stelle dedicata alla storia del vino. Spazio anche all'arte con la mostra, da sabato 19 giugno, 'Art o'clock. Artisti alla Torre dell'orologio', ospitata nella Torre dell'Orologio di Via Lante. Insomma, una serie di appuntamenti tra cui poter scegliere, a cui si aggiunge sempre il Complesso Monumentale della Rocca, fortificata da Brunelleschi e visitabile sia sabato pomeriggio, sia domenica.

Per chi invece vuole immergersi nella natura senza percorrere decine di chilometri, domenica 20 giugno è in programma una camminata lungo lo storico Fosso del Mulino. I volontari di Salviamo La Rocca racconteranno le tante 'storie del Fosso', mentre al ritorno sarà la volta delle sponde del canale Ozzeri, che consentirà di scoprire un ambiente naturale inaspettato e ancora poco conosciuto. E per concudere in bellezza, al termine dell'escursione è previsto (facoltativo) un aperitivo campestre.

Camminare di notte, tra lucciole e animali notturni, magari in una riserva incontaminata, non è un'esperienza da poco. Domenica sera la Riserva Naturale Statale Montefalcone (Comune di Castelfranco di Sotto) spalancherà i suoi segreti per una visita crepuscolare-notturna all'interno dell'area gestita dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Lucca.Un'occasione unica per ascoltare i rumori della notte e per conoscere la Riserva da un punto di vista affascinante e misterioso, tra rapaci notturni, anfibi, mammiferi e così via.

Non mancano nemmeno le tante mostre aperte questo fine settimana a Pisa e dintorni, così come le escursioni nella natura. Qui tutti gli eventi.