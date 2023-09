Weekend, cosa fare a Pisa e provincia il 16 e 17 settembre Tutti gli appuntamenti da non perdere tra cinema, teatro, street food, mercatini e fiere

Numerosi gli eventi in programma tra Pisa e provincia nell'ultimo weekend estivo: vediamo tutti gli appuntamenti da non perdere sabato 16 e domenica 17 settembre tra cinema, teatro, street food, mercatini e fiere.

Prenderà il via sabato 16 settembre in piazza dei Cavalieri 'Il cinema della Normale', il cui tema, quest'anno, sarà 'Fantastici punti di vista. La Meraviglia nel cinema'. Primo film in programma 'La Divina Cometa', la cui proiezione sarà anticipata da una conversazione tra il regista Mimmo Paladino e Giorgio Bacci dell'Università di Firenze.

Sabato 16 settembre, alle 21 nella Sala Sammartino del Cinema Arsenale, andrà in scena 'Il Barbiere di Siviglia', spettacolo comico tratto dall'opera di Gioacchino Rossini realizzato dalla compagnia Radio PlayLive di Roma, che adatta grandi classici della letteratura e dell'opera sotto forma di radiodramma in diretta. Un'esperienza "innovantica" dove, insieme alle voci degli attori, la fanno da padrone i suoni e rumori creati sia digitalmente che fisicamente, dal vivo di fronte al pubblico.

Venerdì 15 e sabato 16 settembre appuntamento con Teatro Opera Tour, attraverso il quale verranno aperti al pubblico sale ed ambienti del Teatro Verdi, alcuni dei quali, come il palco o il sottotetto, raramente disponibili per le visite.

Sarà presentata sabato 16 settembre alle 11 alle nella prestigiosa cornice dalla libreria Blu Book 'La vicina di Zeffirelli', prima fatica letteraria dell'attrice Gaia Zucchi, pubblicata lo scorso 12 febbraio, in occasione del centenario della nascita del grande regista, per i tipi di De Nigris Editori. Un libro "irriverente" e dall'animo ribelle. Proprio come l'autrice Gaia Zucchi, attrice non conforme che, per la prima volta,si racconta in un'esplosione di ironia e sincerità.

Appuntamento a Pontedera da venerdì 15 settembre a domenica 17 settembre in Piazza Garibaldi con l'International Street Food. Numerosi truck con dell'eccellente cibo di strada accoglieranno i visitatori.

Sarà una grande festa all'insegna della musica e del divertimento quella pronta ad arrivare nel centro storico di Cascina. Sabato 16 settembre, a partire dalle 19, la Notte Rosa invaderà Corso Matteotti e piazza dei Caduti con una serie di eventi da non perdere. L'evento, a cura della Pro Loco di Cascina in collaborazione con Confesercenti ed il contributo del Comune di Cascina, sarà caratterizzato da street food, dolciumi, negozi, ristoranti e bar aperti fino a notte inoltrata, oltre a danza e musica per tutti i gusti.

Saranno le atmosfere degli anni '80 e i personaggi della serie cult Happy Days i protagonisti della VII edizione della Notte Vintage di Ponsacco. Una delle manifestazioni più attese sul territorio, che sabato 16 settembre, a partire dalle 19, animerà via Valdera P. e via Vanni con food truck, tanta musica e allestimenti a tema per un vero salto indietro di 40 anni.

Sarà un'edizione densa di novità quella della Fiera di Cenaia, che per l'intera giornata di domenica 17 settembre, dalle 10 alle 20, animerà il paese con il mercatino dell'artigianato e prodotti tipici alimentari in via Vittorio Veneto. Saranno due gli eventi di musica live, con il trio acustico che dal pomeriggio animerà l'area del Parco Eudora e in piazza Don Minzoni il concerto di "Attori e Spettatori", la tribute band di Claudio Baglioni, con i più grandi successi del noto cantautore. L'area di piazza Di Vittorio sarà dedicata ai più piccoli, con giochi gonfiabili e la possibilità di vivere avventure indimenticabili a contatto con gli animali da cortile e il percorso con pony e cavalli

