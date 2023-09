Weekend, cosa fare a Pisa e provincia il 2 e 3 settembre Celebrazioni per il 79esimo anniversario della liberazione della città, fuochi d'artificio, street food, concerti e festival: tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana

Celebrazioni per il 79esimo anniversario della liberazione della città, fuochi d'artificio, street food, concerti, festival e tanto altro ancora. Sarà un primo weekend di settembre particolarmente ricco di eventi, quello ormai alle porte: ecco qualche consiglio per trascorrere in relax le giornate di sabato 2 e domenica 3.

Sabato 2 settembre si svolgeranno le celebrazioni del 79° anniversario della liberazione di Pisa, organizzate dal Comune di Pisa con la partecipazione della Comunità Ebraica di Pisa e del Comitato Provinciale Anpi di Pisa. Il programma prevede una serie di iniziative che si svolgeranno in diverse parti della città.

Sabato 2 settembre, alle 23, appuntamento a Marina di Pisa con lo spettacolo pirotecnico organizzato dall'assessorato al turismo per salutare l'estate. I fuochi d'artificio saranno visibili su tutto il lungomare, con l'esecuzione che avverrà nell'area di fronte a piazza Gorgona con 3 postazioni a distanza di 200 metri l'una dall'altra.

Domenica 3 settembre, con partenza alle 17, appuntamento con lo speciale estivo della visita guidata naturalistica urbana in quota, un'escursione dedicata ai microambienti naturali o seminaturali presenti lungo le Mura con osservazione di rocce, piante e animali, ascolto dei canti degli uccelli ed esame di tracce.

Sabato 2 dalle 17 e domenica 3 settembre dalle 16, Vicopisano, borgo Bandiera Arancione del Touring Club, torna nel passato grazie alla 26esima edizione della Festa Medievale organizzata dall'omonima associazione presieduta da Giampiero Nesti. Ogni piazzetta, torre, la Rocca del Brunelleschi, il Soccorso, il Camminamento, ogni chiasso, ogni vicolo, rischiarati solo dalle fiaccole, permetteranno a tutti, dopo aver cambiato moneta con il grosso pisano, di scoprire la bellezza dell'Età di Mezzo, in un contesto storico e architettonico di notevole impatto.

Dal 1 al 3 settembre appuntamento in piazza dei Fiori a Tirrenia con 'Regioni d'Europa', manifestazione di artigianato e street food. Oltre 50 gli espositori internazionali presenti.

Sabato 2 settembre, alle 23, spettacolo in piazza dei Priori a Volterra della Bandabardò, che presenterà il suo nuovo libro. Note e parole si intrecceranno per portare sul palco uno dei periodi più interessanti della musica italianaattraverso il racconto di questi trent'anni di carriera, della loro esperienza e delle loro canzoni.

Domenica 3 settembre torna "Bacco Palaia e Venere", la Notte Rossa dedicata al vino e all'amore nel piccolo borgo della provincia di Pisa. A partire dalle 19 le strade si animeranno di luci, suoni e colori, per una serata all'insegna del gusto e del divertimento.

Come ogni prima domenica del mese, torna il 3 settembre il mercatino del piccolo antiquariato e dell'artigianato nel centro storico di San Miniato, organizzato da Fondazione San Miniato Promozione con la collaborazione dell'amministrazione comunale. Dalle 9 alle 19 sarà possibile trovare oggetti di antiquariato, vintage, usati e di piccolo artigianato al mensile appuntamento nel centro storico.

