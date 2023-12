Weekend lungo di Capodanno, cosa fare a Pisa e provincia dal 30 dicembre al 1 gennaio Tutti gli eventi da non perdere per chiudere al meglio il 2023 e dare il benvenuto al 2024

Un lungo weekend in cui salutare il 2023 e dare il benvenuto al 2024 tra spettacoli, fuochi d'artificio, feste e concerti: vediamo di seguito qualche suggerimento su cosa fare a Pisa e provincia tra il 30 dicembre ed il 1 gennaio (qui, invece, una guida dettagliata sugli appuntamenti per la notte di San Silvestro).

Sabato 30 dicembre torna Mura Night Experience, passeggiata guidata sul percorso in quota delle Mura di Pisa accompagnata da cineproiezioni sulla storia cittadina dalle origini ad oggi.

Domenica 31 dicembre il grande palco di piazza dei Cavalieri, a partire dalle 22. ospiterà il dj-set di Albertino di Radio Deejay e M2O, lo show case di Fabri Fibra, il dj-set di Ricky Le Roy from Metempsicosi. Allo scoccare della mezzanotte, poi, spazio ai tradizionali fuochi d'artificio dal Ponte di Mezzo, visibili dai Lungarni.

Scatterà alle 22.30 l'attesissimo party di Capodanno organizzato da Radio Stop in piazza Martiri della Libertà a Pontedera. Un appuntamento che ritorna dopo lo straordinario successo di partecipazione dello scorso anno e che si ripropone, in grande stile, anche per la notte a cavallo tra il 2023 e il 2024. Tra gli ospiti Rocco Hunt e Rosa Chemical.

Lunedì 1 gennaio, alle 18 al Teatro Verdi di Pisa, appuntamento con il Concerto di Capodanno, organizzato in collaborazione con il Comune di Pisa e il Lions Club Pisa Host. Sarà proposto un repertorio di pagine luminose e brillanti tipiche della tradizione di Capodanno eseguite dalla Camerata Strumentale di Prato con l'Orchestra Arché sotto la direzione di Claudio Novati e con la partecipazione del soprano Nikoletta Hertsak

A partire dal 1 gennaio, sarà visitabile agli Arsenali Repubblicani la mostra fotografica di Steve McCurry 'Icons'. La mostra propone ai visitatori un viaggio simbolico nel complesso universo di esperienze e di emozioni che da oltre 40 anni caratterizza le sue immagini, a partire dal famoso scatto di Sharbat Gula, la ragazza Afghana che McCurry ha fotografato nel 1984 nel campo profughi di Peshawar in Pakistan e che è diventata un'icona assoluta della fotografia mondiale.

Torna anche quest'anno il tradizionale appuntamento con Il presepe vivente del Lungomonte. Sabato 30 dicembre (e poi sabato 6 gennaio), nei giardini della pieve di Pugnano (nel comune di San Giuliano Terme) dalle 17 alle 20, l'Unità Pastorale di Quattro Venti invita tutta la cittadinanza a visitare il presepe vivente in occasione dell'ottocentesimo anniversario della sua prima rappresentazione. Il tutto in collaborazione con la Fondazione Cerratelli.

Altro appuntamento in piazza Vittime dei Lager Nazisti con la Piazza dei Bambini. Dopo il successo di partecipazione del 23 dicembre, si replica sabato prossimo, 30 dicembre, con un altro pomeriggio ricco di iniziative. Dalle 15 alle 16 giochi in piazza con Arciragazzi e laboratori di circo a cura di Chez Nous le Cirque, alle 16 il teatro dei burattini della compagnia Semi Volanti con il teatro di Fio che presenta il Principe Maiunagioia e la Fata a Pile.

Sabato 30 dicembre, alle 16.30 alla Chiesa di San Miniato in Marcianella, ultimo concerto dell'anno a Cascina. Le note del pianista Alessandro Cavallini, con la soprano Chiara Panacci e il tenore Michael Michelucci, saranno protagonisti di 'Puer natus est'.

