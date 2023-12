Capodanno, cosa fare a Pisa e provincia nella notte di San Silvestro

Numerosi gli appuntamenti che animeranno Pisa e provincia nella notte di San Silvestro tra concerti, spettacoli e fuochi d'artificio. Vediamo di seguito alcuni eventi da non perdere per salutare il 2023 e dare il benvenuto al 2024.

Domenica 31 dicembre il grande palco di piazza dei Cavalieri, a partire dalle 22. ospiterà il dj-set di Albertino di Radio Deejay e M2O, lo show case di Fabri Fibra, il dj-set di Ricky Le Roy from Metempsicosi. Allo scoccare della mezzanotte, poi, spazio ai tradizionali fuochi d'artificio dal Ponte di Mezzo, visibili dai Lungarni.

Scatterà alle 22.30 l'attesissimo party di Capodanno organizzato da Radio Stop in piazza Martiri della Libertà a Pontedera. Un appuntamento che ritorna dopo lo straordinario successo di partecipazione dello scorso anno e che si ripropone, in grande stile, anche per la notte a cavallo tra il 2023 e il 2024. Tra gli ospiti Rocco Hunt e Rosa Chemical.

Torna a San Miniato, in piazza del Popolo, il grande spettacolo dell'ultimo dell'anno. Protagonista della serata l'autore, conduttore e musicista Andrea Agresti.

A Peccioli, a partire dalle 22.30 in piazza del Popolo, appuntamento con 'Discollection'. Allo scoccare della mezzanotte via ai fuochi d'artificio, visibili dalla terrazza del Palazzo Senza Tempo. Nell'occasione il borgo sarà animato da varie iniziative per tutte le età.

A Volterra, in piazza dei Priori dalle 22.30, si festeggerà a ritmo di musica con 'A tutto '80-'90'. Guest Sergio Friscia, Dj Ketty Passa e Total Black Band.

Domenica 31 dicembre, a partire dalle 21.30, sarà possibile festeggiare il Capodanno alla Città del Teatro di Cascina con il divertentissimo spettacolo in prima nazionale 'Le Filippiche' di e con Filippo Caccamo. Attraverso brillanti monologhi e dialoghi incalzanti, l'artista crea un affresco comico del tutto innovativo che ammicca alle dinamiche del mondo dell'insegnamento, dove nasce la sua prima ispirazione, per poi allargarsi fino ad abbracciare la vita di tutti i giorni.

