'Zona franca, show di migranti per pubblici educati' a Coltano

Sabato 3 luglio alle ore 21.00, nel contesto del 110 Hertz Festival di Coltano, il collettivo Voci Sbagliate presenterà il suo nuovo lavoro, prodotto dal Teatro Nuovo, scritto da Paolo Olita e Fabio Buonocore, quest'ultimo in veste anche di regista e attore. 'Zona Franca, Show di migranti per pubblici educati': un titolo che già svela il tema caldo per eccellenza, al centro dello spettacolo. Gli Angololi e i Tondoli sono due popoli in viaggio; casualmente si incontrano nello stesso luogo: l'Approdo delle Salvezze. Pare non esserci luogo migliore, pare che la tanto agognata salvezza sia stata raggiunta. Presto si affacciano sulla scena due strani personaggi che li accolgono e li inducono a rimanere con l'inganno. Ma ciò che ha riservato loro l'Approdo è la fine di un nuovo inizio.

Voci Sbagliate è un collettivo artistico di Pisa, composto da giovani attori e attrici che operano nel settore teatrale, creando spettacoli di forte impatto e di critica sociale.



Testo di Fabio Buonocore e Paolo Olita

Regia di Fabio Buonocore

Con Andrea Bambini Fabio Buonocore Giovanni di Bella Marco Fagioli Bianca Gregoli Paolo Olita Claudia Perossini Massimo Risi Marta Sarta Wilma

Musiche di Fabio Buonocore e Marco Fagioli

Costumi realizzati da Alessandra Princi

Scenografia di Fabio Buonocore e Paolo Olita

Tecnico audio Niccolò Caltabellotta

Luci Fabio Buonocore e Attila

Illustrazione di Riccardo Pittioni

Voci Sbagliate è una compagnia teatrale nata dalla collaborazione artistica del regista, drammaturgo ed attore Fabio Buonocore, e dell’attrice, clown, Wilma. Dal 2019 collaborano con musicisti, cantanti ed attori di ogni età e provenienza, per la messa in scena di un Concerto di Teatro Canzone, che hanno portato nei teatri e nei locali con musica dal vivo della Toscana e dell’Emilia Romagna. Dal 2020 affiancano alla produzione musico-teatrale, la produzione dello spettacolo 'L’asilo dei Bambini che va in scena nella rassegna online a dicembre dello stesso anno al Teatro Nuovo di Pisa, teatro che ospiterà anche la produzione del marzo 2021 'Tutti i giorni Domenica Pomeriggio'.



Il programma completo del festival è consultabile sul sito del Teatro Nuovo Pisa.contattare: hertzfestivalcoltano@gmail.com o il numero 392/3233535. Biglietteria Teatro Nuovo Pisa aperta il martedì e il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00 e presente in loco a Coltano nei giorni del festival.

